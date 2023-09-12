Akşehir'de düğünde havaya ateş eden kişi yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Yeni Mahalle'deki yapılan açık hava bir düğünde havaya gelişi güzel ateş eden kişi, av tüfeğiyle yakalanarak gözaltına alındı. İhbarlar üzerine düğün yerini takibe alan polis ekipleri, A.K. isimli kişiyi ateş ettiği av tüfeğiyle birlikte yakaladı.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Yeni Mahalle'deki yapılan açık hava bir düğününde havaya gelişi güzel ateş eden kişi, av tüfeğiyle yakalanarak gözaltına aldı

Yeni Mahalle'de yapılan bir düğünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbarları değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düğün sahibini ve düğünde bulunanları sözlü olarak uyardı.

Uyarılara rağmen ihbarların gelmeye devam etmesi üzerine düğün yerini takibe alan ekipler, bir müddet sonra havaya ateş ederken gördükleri A.K. isimli kişiyi ateş ettiği av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı hakkında, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapılarak, av tüfeğine de el konuldu.