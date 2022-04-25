Akşehir'de bilardo turnuvası sonuçlandı

SELÇUK, İZMİR (AA) - Akşehir Belediyesi Genç Akşehir Kültür Sanat Eğitim ve Spor Merkezi tarafından düzenlenen ödüllü bilardo turnuvasını, 31 Mayıs 2017'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer'in amcasının oğlu Mustafa Özer şampiyon olarak tamamladı.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, bilardo turnuvasının ilk kez düzenlendiğini belirterek, "İnşallah bundan sonra bu dalda faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Bu turnuvada 32 sporcumuz arasında Mustafa Özer kardeşimiz turnuvanın birincisi oldu, kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Turnuvada birinci olan Mustafa Özer de "Bu turnuvanın şampiyonluğunu canım kardeşim Şehit Selçuk Özer'e armağan ediyorum. Kendisi de bir bilardo aşığıydı. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Selçuk'un vesilesiyle tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvada Muhammed Ateş ikinci, Rahim Gödel üçüncü oldu.