Konya'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 21 yaşındaki H.S. yaralandı. Olay sonrasında gözaltına alınan 26 yaşındaki zanlı A.A. tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde H.S. (21) ile A.A. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.A, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S'yi sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Şüpheli A.A, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
