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Akşehir'de başına mermi isabet eden çocuk taburcu edildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuğun başına isabet eden yorgun mermi sonucu yaralanması üzerine tedavi süreci tamamlandı ve çocuk taburcu edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda 3 yaşındaki A.Y'nin 30 Temmuz'da başına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Özel hastaneye kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Akşehir Konya Güncel Haberler

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