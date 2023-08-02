Akşehir'de başına mermi isabet eden çocuk taburcu edildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuğun başına isabet eden yorgun mermi sonucu yaralanması üzerine tedavi süreci tamamlandı ve çocuk taburcu edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.