Akşehir'de 18 Kadın Kooperatifi ile Üretim Yapıyor

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir araya gelen 18 ev kadını, kurdukları kooperatifle hem gıda alanında üretim yapıyor hem de hemcinslerine istihdam sağlıyor.

Altuntaş Mahallesi'ndeki ev kadınları, eşlerinin de desteğiyle, evlerinde ürettikleri yufka, mantı, kuru sebze ve reçelleri satmaya başladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurularının ardından destek alarak kooperatif kuran kadınlar, makarna, mantı, yufka, reçel gibi ürünlerini zincir marketlere pazarlıyor.

Kooperatifin kurucusu Fadime Beder (37), AA muhabirine, işini severek yaptığını ve el birliğiyle zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi.

Evde mantı açarak bu işe adım attıklarını ifade eden Beder, "Erişte, mantı kesme, kozalak şurubu, dut reçeli, domates kurusu, su böreği ve yufka yaparak işlerimizi sürdürdük. TKDK'ye başvurup destek aldıktan sonra biçerdöver ve ekipman desteği aldık. Şu anda 18 ortak kadınla çalışmalarımıza devam etmekteyiz, ayrıca 8 de çalışan kadın var." dedi.

Beder, TKDK'den yaklaşık 1,5 milyon liralık destek aldıklarını, ayrıca KDV, ÖTV gibi bazı vergi muafiyetlerinden faydalandıklarını dile getirdi.

"Bir kadın kafaya koyduktan sonra her işin üstesinden gelir"

Kooperatifin ortaklarından Zahide Yılmaz (39) da iş hayatında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kazançlarıyla kooperatifi daha da büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Bize 'Makarnayla iş mi yürür?' diyenler oldu ama kimseyi dinlemedik. Kendi işimizde gururluyuz, onurluyuz. Bizler kadınlarımıza iş fırsatı sunduğumuz için mutluyuz. Bir kadın kafaya koyduktan sonra her türlü işin üstesinden gelir." diye konuştu.

TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal da kadın girişimcilere önem verdiklerini söyledi.

Kadın yatırımcıların gün geçtikçe arttığını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Özellikle hane halkı gelirlerine etki edebilecek bir katkı sağlayarak kırsal alanda üretimin içinde yer alacak kadınlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Burası Akşehir ilçemizde bir mahalle ve kadın kardeşlerimiz, bir birliktelik oluşturup kooperatif kurdu. Hem kadın olmaları hem de birliktelik oluşturarak, kooperatif kurarak üretim yapmaları, bu projenin önemini bir kat daha artırıyor.

Kadınlar, TKDK'den yüzde 65 hibe desteğine ek KDV, ÖTV gibi vergi muafiyetlerinden de faydalandı. Alınan makine ekipmanlarıyla üyelerinin arazilerini işleyen kadın çiftçilerimize bu destek önemli bir katkı oluşturdu. Kurumumuz tarafından sağlanan destekle, kendi ürettikleri ürünlerle daha karlı ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştiriyorlar."