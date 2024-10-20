Akşehir'de 11 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, valizinde 11 kilogram esrar bulunan M.Ç. tutuklandı. Şüpheli, narkotik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde valizinde 11 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ç'nin ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan M.Ç'nin kullandığı otomobil, D-300 kara yolu üzerinde durduruldu.
Gözaltına alınan şüphelinin valizinde 11 kilogram esrar bulundu.
Adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.