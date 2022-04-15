Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı

AA - Bayram Uygun - Güncel
 - Güncelleme:
Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyede 16 memurun göreve başladığını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyede 16 memurun göreve başladığını söyledi.

Belediye Meclis Salonu'nda toplantıda konuşan Akkaya, yeni göreve başlayan memurlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yegane amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu aktaran Akkaya, şöyle konuştu:

"Bayrağımızın sürekli dalgalanması için gerekli gayreti, ezanlarımızın susmaması için bütün gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu sebeple inşallah Akşehiri'mizde de bu misyonla çalışmaya başlamış olacağız. Burada güzel günler yaşayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Akşehir çok güzel ve şirin bir ilçe. Anadolu'muzun her yeri güzel ama burası daha başka bir güzel. Nasreddin Hoca'nın memleketi, Sultandağlarının eteğinde, kültür hazinesi ve kültür mirasının çok olduğu bir yer. Akşehir'de yaşamakta güzel, hizmet etmekte güzel, bunu bir Akşehirli olarak söylüyorum. Bulunduğumuz yere bir aidiyet bilinci oluşturursak daha başarılı ve mutlu oluruz."

Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı

Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı

Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı

Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı

AA / Bayram Uygun - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title