Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri oyunlarını üniversiteliler için sergiledi

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri, Akşehir KYK Nasreddin Hoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler için özel bir gösteri sundu

Yurdun yemekhanesinde gerçekleştirilen "Biz bize Moral Gecesi" isimli etkinlikte, Akşehir Belediyesi Fasıl Grubu tarafından kısa bir müzik dinletisi sunuldu.

Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri'nin gösterisi öncesi Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel tarafından katılımcılara yarenlik kültürü, geleneği ve oyunları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öncel'in konuşmasının ardından gösterilerine başlayan yarenler, üniversiteli gençlerle çalan müzik eşliğinde oyun oynadı.

Etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir KYK ve Kredi Yurtlar Müdürü Bünyamin Efe, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı ve üniversite öğrencileri katıldı.