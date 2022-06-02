Akşehir Belediyesi sahipsiz köpekleri sahiplendiriyor - Haberler

Akşehir Belediyesi sahipsiz köpekleri sahiplendiriyor Akşehir Belediyesi, Geçici Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sağlık kontrollerini yaptığı sahipsiz köpekleri sahiplendiriyor. Akşehir Belediyesi, Geçici Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sağlık kontrollerini yaptığı sahipsiz köpekleri sahiplendiriyor. Akşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sahipsiz hayvanların sahiplendirilerek bir cana yuva sağlandığı belirtti. Açıklamada, bütün vatandaşların sahipsiz hayvanları sahiplenmeye davet edildi. AA / Bayram Uygun - Güncel Güncel Haberler

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