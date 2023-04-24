Akşehir Belediyesi çocuklar için bayram şenliği düzenledi

Akşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için ilçede bayram şenliği düzenledi.

Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda katılımcılara ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde, şişme oyun grupları, survivor parkuru, maskotlar, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli yarışmalar çocuklarla buluşturuldu.

Şenliğin açılışında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bayram için Akşehir Belediyesi olarak 2 gün sürecek dolu dolu bir şenlik hazırladıklarını söyledi.

Başkan Akkaya, "Geçen yıl bu şenliğin ilkini yapmıştık, bayağı da ilgi görmüştü. Bu yılda tüm okullarımızı belli bir program içerisinde buraya getirip bu oyun gruplarından ve etkinliklerden faydalandıracağız. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, geleceğimizin sigortası ve güvencesi. Atatürk dünyada ilk olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bu bayramı çocuklarımıza armağan etmiş. Aslında bunda bir mesaj var; ulusal egemenlik ve çocuklar bir arada değerlendirilmiş. Onun için egemenliğimiz çocuklarla olacaktır. Çocuklarımızı ne kadar geleceğe iyi hazırlarsak, onları böyle güzel oyunlarla, aktivitelerle, donanımlı bir şekilde çocukluklarını güzel yaşatırsak daha gelişmiş ve donanımlı bireyler olarak bu ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde rol alacaklardır. Cumhurbaşkanımızın gayretleri ile Türkiye yüzyılını hazırlıyoruz." diye konuştu.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayıp, "Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını kutlayacağız, 100 yıllık bir cumhuriyet olduk artık ve Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı da siz çocukların eseri olacak." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise törende yaptığı konuşmada çocukların bayramını kutlayarak, "Bu çocuklar cumhuriyetin ikinci yüzyılının mimarları olacak. Yöneticileri, mühendisleri, askerleri olacaklar. Onlara güzel bir ülke, güzel bir yaşam bırakmak üzere Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında çok önemli çalışmalar yapılıyor. İnşallah onlarda bu güzel coğrafyanın vatandaşlarının çocukları olarak Türkiye yüzyılında ülkemizi daha yüksek çıtalara çıkarmaya vesile olacaklar. Allah yavrularımızın bahtlarını, tahtlarını açık etsin. Gelecekleri güzel olsun." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından konuk protokol üyeleri, festival alanını topluca gezerek oyun alanındaki çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Proğrama, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti İl ve İlçe yöneticileri, bazı kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.