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Aksaraylı gurbetçi çift, 28 yıl sonra hayal ettikleri düğünü gerçekleştirdi

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İngiltere'de yaşayan Aksaraylı gurbetçi çift, 28 yıl sonra 7 çocukları ve torununun katılımıyla memleketlerinde düğünlerini gerçekleştirdi. Çift, düğün pastasını kesip konuklarına ikram ederken, takıları da çocuk esirgeme kurumuna bağışladı.

İngiltere'de yaşayan Aksaraylı gurbetçi çift, hayal ettikleri düğünü 28 yıl sonra 7 çocukları ve torununun katılımıyla memleketlerinde yaptı.

İlknur (46) ile Hüseyin Ercan (60), evlilikleri boyunca, sevenleri ve yakınlarının katılımıyla düğün yapmanın hayalini kurdu.

İngiltere'de yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen çift, çocuklarının da desteğiyle 28 yıl sonra hayal ettikleri düğün törenini memleketleri Aksaray'da gerçekleştirdi.

Takıları çocuk esirgeme kurumuna bağışladılar

Düğün pastasını kesip konuklarına ikram eden çift, toplanan takıları da bağışladı.

Hayal ettiği gelinliği giymenin heyecanını yaşayan İlknur Ercan, tarif edilemez duygular hissettiğini söyledi.

Düğün yapma umudunu hiç yitirmediğini anlatan Ercan "28 yıl önce düğün yapamamıştık ama pes etmedim. Hep içimde bir uhdeydi. Bugüne kısmetmiş, sonunda muradıma erdim." diye konuştu.

Hüseyin Ercan da gençliğinde verdiği düğün sözünü, yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çiftin çocuklarından Yasin Ercan ise 24 yaşında anne ve babasının düğününe katılmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Annem hep düğün yapmak istemişti. Allah bu mutlu günü nasip etti ve biz çocukları da bu anı onlarla birlikte yaşadık." dedi.

Ailenin 26 yaşındaki en büyük çocuğu Ayşe Ercan da annesinin ve babasının mutlu gününe şahit olmanın tarifsiz bir deneyim olduğuna değinerek, "Bir çocuğum var. İkinci çocuğuma da hamileyim. Annem hep gelinlik giymeyi hayal etmişti ve sonunda muradına erdi. Babam annemi kaçırırken ona düğün yapacağına söz vermişti, bugün o sözü yerine getirdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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