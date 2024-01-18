Aksaraylı Emekli Vatandaş: Bana Tayyip'in Lafını Etmeyin.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da emekli vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emeklilere verilen yüzde 5 ek zammı ve en düşük ücretin 10 bin lira seviyesine çıkarılmasını yetersiz bularak tepki gösterdi. Aksaraylı emekli vatandaş, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gelince, emeklilere para yok bütçede, onlara gelince zam var. Bize gelince yok biz de sandıkta görüşeceğiz" dedi. Başka bir emekli de "Bana onun lafını etmeyin, Tayyip'in lafını bana etmeyin. Bir kilo mandalina eder, bir de milletin karşısında zam verdim diye konuşuyor. 1 porsiyon kebap 250 lira, memurlara amirlere zammı yüklüyor da çiftçiye, çobana niye 10 lira veriyor" diye konuştu.

Aksaraylı emekliler, emekli maaşına yapılan artışın yetersiz olduğunu belirterek, yapılan zam oranlarını eleştirdi. Emekli bir vatandaş, "İşçi emeklisiyim, huzur evinde kalıyorum şimdi paranın yetersizliğinden dolayı. Şimdi maaşı aldım, emekliyim 30 sene hizmetim var aldığım para 15 bin lira. Bir kiraya yeter mi, en az 20 bin lira olması lazımdı" diye konuştu.

"ÇİFTÇİYE, ÇOBANA NİYE 10 BİN VERİYOR?"

Aksaraylı vatandaş şunları söyledi:

"Sandıkta görüşeceğiz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gelince, emeklilere para yok bütçede onlara gelince zam var. Bize gelince yok biz de sandıkta görüşeceğiz, ne yapacağız? En aşağı 20 bin lira olması gerekiyor, ev kirası 15 bin lira biz yanlış konuşmuyoruz ki ben de AK Partiliyim hem de encümeniyim, üyeyim. Milletvekiline geldiği zaman 40 lira zam yapıyor bize geldiği zaman bütçede para yok, biz de sandıkta görüşürüz."

Başka bir Aksaraylı vatandaş, "Bana onun lafını etmeyin, Tayyip'in lafını bana etmeyin. Bir kilo mandalina eder bir de milletin karşısında zam verdim diye konuşuyor. 1 porsiyon kebap 250 lira, memurlara amirlere zammı yüklüyor da çiftçiye, çobana niye 10 lira veriyor" dedi.

"YAPTIĞI ZAM EV KİRASI BİLE DEĞİL"

Başka bir vatandaş, "İşçi emeklisiyim, huzur evinde kalıyorum şimdi paranın yetersizliğinden dolayı. Şimdi maaşı aldım, emekliyim 30 sene hizmetim var aldığım para 15 bin lira. Bir kiraya yeter mi, en az 20 bin lira olması lazımdı" dedi.

Emekli vatandaş, "Yaptığı zam 10 bin lira bir ev kirası değil onu da eve verse adam ne yapacak? Aç... O zaman hiç yeterli değil 10 bin lira en az düşük maaşı onu yaptı ama pazar parası oluyor ancak. Ev kirası 10- 15 bin lira, yeterli bulmuyorum" diye konuştu.

Emekli vatandaş, "Yetmiyor ama kemeri sıkacağız. Ben sitede oturuyorum en düşük 12 bin lira bizim sitede iyi ki ev kendimizin. Allah olmayana yardım etsin gerçekten yetmez, çocuğu olan, okuyan en az 15-17 olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.