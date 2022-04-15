Aksaraylı aileler, gurbetteki öğrencileri iftar sofralarında misafir ediyor

Aksaray Valiliğince başlatılan "Gurbetteki Ailem Projesi"yle yurtlarda kalan öğrenciler, iftarlarını her gün başka bir aileyle yapıyor.

Ramazanın manevi havasını tüm kentte yaşatabilmek amacıyla başlatılan projeyle, yurtlarda kalan öğrenciler sıcak aile ortamı içerisinde iftarını yapıyor.

Proje kapsamında öğrencileri misafir edecek aileler önceden belirleniyor.

Ardından Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, iftar saatine yakın servis araçlarıyla dörderli ve beşerli gruplar halinde ailelerin evlerine bırakılıyor.

Öğrenciler, misafir oldukları ailelerle ramazan coşkusunu yaşıyor

Öğrencilerle merkeze bağlı Boyalı köyünde Ahmet Çoban'ın evine misafir olan Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, öğrencilerle bir sahur programında "Gurbetteki Ailem Projesi"nin fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Yurtlarda kalan öğrencilerin ev ortamındaki iftar sofrasını özlediğini bildiğini anlatan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Hemen harekete geçtik ve projemizi başlattık. Aksaraylı hemşerilerimiz hayır yapmayı çok seviyor. İlk gün 700 öğrenciyi evlere dağıttık. Bugün 500 öğrencimiz ailelerle buluştu. Yarın ise 1200 öğrencimizi ailelerle buluşturacağız. Böyle böyle çoğalarak gideceğiz. Şu anda öğrencilerle ailelerimiz hep beraber iftarını yapıyorlar. Bu çok güzel bir uygulama oldu. Öğrencilerimiz gittiği her evde yeni yüzlerle tanışıp yeni hikayelerle buluşuyor. Ramazanın o güzel duygusunu paylaşarak, bölüşerek ve bir arada olarak hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. Ben bu güzelliklerin Aksaray'da artarak devam etmesini istiyorum."

"Çocuklar geliyor diye güzel bir sofra hazırladık, her çeşit yemek vardı"

Öğrencileri evinde misafir eden ev sahibi Ahmet Çoban ise projeyi duyduktan sonra hemen valiliğe başvurduklarını dile getirdi.

Vali Aydoğdu'nun da öğrencilerle misafiri olduğunu aktaran Çoban, "Çok güzel bir ortamımız vardı. Öğrencilerimiz iftar öncesi geldi. Biraz konuştuk, sohbet ettik. Ezanımız okundu, hep beraber orucumuzu açtık. Çok güzel vakit geçirdik. Bizim için farklılık oldu. Çocuklar geliyor diye güzel bir sofra hazırladık, her çeşit yemek vardı." diye konuştu.

"Aileleri tanımıyoruz ama hemen kaynaşıyoruz"

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İslami İlimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Mustafa Bozkurt da 4 yıldır Aksaray'da olduğunu, güzel hatıralar biriktirdiğini söyledi.

Ramazan ayında ev ortamının özlendiğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"İftarda ve sahurda aile ortamı ve o sıcaklık özleniyor. Dün akşam başka bir evdeydik. Bugün ise Ahmet ağabeyin misafiriyiz. Çok güzel bir ortam oluyor. Kaynaştık ve kültürleştik bir nevi. Örflerini, adetlerini her şeyini öğrendik. İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olduğumuzu öğrenen aile bireyleri bizlere dini sorular sordu. Hepsine cevaplar verdik. Aileleri tanımıyoruz ama hemen kaynaşıyoruz."

ASÜ İslami İlimler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Melike Şura Aydın ise çok sıcak bir ortamda iftar yaptıklarını, projeyi çok sevdiğini bildirdi.

Ailenin bir üyesi gibi kendileriyle ilgilenildiğini vurgulayan Aydın, "Bizler için çok iyi oldu. Ramazan ayının havasını yakalamış olduk. Ramazan ayını ilk defa ailemden uzakta geçiriyorum. Sıcak ve samimi ortamda çok güzel bir hava yakaladık." dedi.