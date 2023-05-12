Aksaray ve Afyonkarahisar'da seçim malzemeleri ilçelere ve köylere ulaştırılıyor

Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilçelerde ve köylerde sandık kurulu başkanları 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak malzemeleri adliyeden teslim alıyor.