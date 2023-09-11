AKSARAY VALİSİ, ŞEHİT KIZINI OKULUNA MAKAM ARACIYLA GÖTÜRDÜ

AKSARAY Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 2016 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Polat Özbek'in ilkokula yeni başlayan kızı Sümeyye Polat'ı makam aracıyla okuluna götürdü.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın döşediği mayına basması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Polat Özbek'in ailesini bugün ziyaret etti. Ardından da babası şehit düştüğünde 2 aylık olan, ilkokula yeni başlayan ve öğretmen olmak istediğini belirten Sümeyye Polat'ı evinden alıp makam aracıyla Hacı Mustafa Demir İlkokulu'na götürdü. Vali Kumbuzoğlu, burada sohbet ettiği diğer öğrencilere de hediyeler dağıttı.

Vali Kumbuzoğlu, Sümeyye'nin şehit Polat Özbek'in emaneti olduğunu belirterek, 'Şehidimizin emaneti güzel yavrumuzu, eğitim öğretim hayatına başladığı ilk günde yalnız bırakmak istemedik. Minik kızımız, babasını hiç görmedi, fotoğraflarından tanıştılar. Devletimizi ve milletimizin her bir ferdi onu kendi evladı olarak bağrına basıyor. Biz de onu ve tüm şehitlerimizin emanetlerini başımızın üzerinde taşıyacağız. Sümeyye ve tüm şehit çocuklarımıza eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum.??dedi. (DHA)