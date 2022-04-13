Aksaray Valisi Aydoğdu, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle sahur yaptı - Haberler

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Aksaray Valisi Aydoğdu, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle sahur yaptı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
Aksaray Valisi Aydoğdu, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle sahur yaptı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle sahur programında bir araya geldi.

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle sahur programında bir araya geldi.

Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki 112 Acil Sağlık ve UMKE istasyonunda düzenlenen programa Aydoğdu ile birlekte İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ve sağlık personel katıldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, sağlık ekiplerinin çok önemli bir iş yaptığını bu mübarek günlerde onları ziyaret ederek sahurda bir araya gelmek istediğini söyledi.

Hep beraber bu mübarek saatlerde sahur yaptıklarını anlatan Aydoğdu, "İyi ki varsınız. Ramazan birleşmek ve paylaşmak anlamına da geliyor. Bizlerde sizlerle sevgimizi paylaşmaya geldik. Bizim için çok önemlisiniz. Görevinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.

UMKE Sorumlusu Can Cansızlar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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