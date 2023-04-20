Üye Girişi
Haberi Paylaş
Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, Ramazan Bayramı mesajı

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, Ramazan Bayramı mesajı

Güncel Haberler

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, rahmet ve bereketiyle İslam alemini kuşatan bir ramazan ayını daha birlikte yaşayarak geride bıraktıklarını belirtti.

Salihler şehri Aksaray'da güzelliklerle bir ramazan ayını daha geride bıraktıklarını vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Şehrimizde binlerce depremzede kardeşimizi misafir ediyoruz. Her gönül soframızda onları da misafir ettik. Bir nebze de olsa yaralarına merhem olmak için elimizden geleni yaptık, yapacağız da. Bu vesileyle, en kalbi duygularımızla Ramazan Bayramınızı tebrik ediyoruz."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray Valiliği Ramazan Bayramı Hamza Aydoğdu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title