Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, Ramazan Bayramı mesajı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, rahmet ve bereketiyle İslam alemini kuşatan bir ramazan ayını daha birlikte yaşayarak geride bıraktıklarını belirtti.

Salihler şehri Aksaray'da güzelliklerle bir ramazan ayını daha geride bıraktıklarını vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Şehrimizde binlerce depremzede kardeşimizi misafir ediyoruz. Her gönül soframızda onları da misafir ettik. Bir nebze de olsa yaralarına merhem olmak için elimizden geleni yaptık, yapacağız da. Bu vesileyle, en kalbi duygularımızla Ramazan Bayramınızı tebrik ediyoruz."