AKSARAY VALİLİĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARINI ÖDEDİ

AKSARAY (DHA) - AKSARAY Valiliği, ihtiyaç sahiplerinin 103 bakkaldaki veresiye defterindeki borçlarını ödedi. Aksaraya Valisi Hamza Aydoğdu, hayırseverlerin destekleriyle bu yıl da devam eden uygulamayla ihtiyaç sahibi ailelerin 129 bin 578 liralık borcunun ödendiğini söyledi.

Osmanlı döneminde uygulanan 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatmaya çalışan Aksaray Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla geçen yıl 48 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapattı. Valilik bu yıl da 48 mahalle ve 21 köydeki 103 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi. Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bakkalların veresiye defterindeki borçları ödeyen Vali Hamza Aydoğdu, şunları söyledi

"Geçen yıl başlattığımız bir geleneğimiz vardı. Kent merkezinde 48 mahallemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatmıştık. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu yıl da bu anlamlı uygulamaya devam ediyoruz. Birim amirlerimizle birlikte 48 mahallede, 45 bakkalla, merkeze bağlı 21 köyümüzde 58 bakkalda vatandaşlarımızın borçlarını kapatmış olduk. Ramazan ayının en güzel taraflarından birisi de dertlilerin ortağı olmak, ihtiyacı olan vatandaşımızın yanında olmak. Aksaraylı hayırseverler vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Destek olan herkesten Allah razı olsun.?

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİ İLE 129 BİN 758 LİRALIK BORÇ KAPANDI

'Şehr-i Süleha' ismiyle anılan Aksaray'ın yardımlaşmada, birlik ve beraberlik içerisinde gelenekleri yaşatan model bir şehir olduğunu kaydeden Vali Aydoğdu, hayırseverlerin destekleriyle bu yıl da devam eden uygulamayla ihtiyaç sahibi ailelerin 129 bin 578 liralık borcunun ödendiğini söyledi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bakkallık yapan Mustafa Özcan ise "Unutulmaya yüz tutmuş anlamlı ve önemli geleneğin devam ettirilmesinin takdire şayan bir durum. Ramazan ayı bolluk ve bereketle günahlardan arınma ayıdır. Darda olun insanlar borçlarından arınmış oldu. Bizler de borçların kapanmasından esnaf olarak memnun olduk. Valimizin bizzat gelerek bu geleneği yaşatması bizleri duygulandırdı. diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel