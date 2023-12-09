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Aksaray POMEM 29. Dönem mezunları yemin etti

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Aksaray POMEM 29. Dönem mezunları yemin etti Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 9 aylık eğitim sürecini tamamlayan 750 kadın polis adayı için yemin ve mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray POMEM 29. Dönem mezunları yemin etti

AKSARAY - Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 9 aylık eğitim sürecini tamamlayan 750 kadın polis adayı için yemin ve mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi 2023 yılı 29. Dönem mezunu polis adaylarının yemin ve mezuniyet töreni Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ailelerin coşkulu katılımıyla yapılan törende dönem birincisi olan Esra Alanka mezuniyet kütüğüne plaka çaktı. 750 öğrenci, ailesi ve protokolün önünde Polis Okulu marşını seslendirdikten sonra yemin ederek mesleğe ilk adımını attı. Yemin töreninin ardından selamlama yapan öğrenciler kep fırlattı. Duygu dolu anlar yaşayan polis adayları kep fırlattıktan sonra gözyaşları eşliğinde birbirilerine sarılarak tebrik etti. Daha sonra kapıların açılmasıyla aileleri de kızlarının mutluluğuna ortak oldu.

"Güzel bir başlangıcın eşiğindeyiz"

"Bugün gurur, heyecan ve biraz da hüznümüz var" diyen Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Bu mezuniyet töreni çok farklı duygularla bizleri bir araya getirdi. Allah'a şükrediyoruz, iyi ki varsınız. Gururluyuz çünkü burada uzun ve zorlu bir eğitimden sonra hak edilmiş ve emek verilmiş bir başarı var. Heyecanlıyız çünkü hayatımızı kazanmak adına kendimiz ve ailemiz için yeni ve güzel bir başlangıcın eşiğindeyiz. Biraz da hüzünlüyüz çünkü bu mezuniyet aynı zamanda bir veda programıdır. Güzel vatandaşlarımızın hepsi ile bu şekilde bir araya gelemeyeceğiz. Helalleşip birbirimize veda edeceğiz. Sevgili gençler, değerli polis arkadaşlarım. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Yüzyılını inşa edebilmek için bugünden itibaren Aksaray'dan Anadolu'nun dört bir köşesine dağılacaksınız. Hilalin dalgalandığı her yerde sizler birer yıldız olacaksınız. Artık sadece kendi anne ve babalarınızın değil bu toplumun bu ülkenin bu devletin evlatları olacaksınız" dedi.

20 Mart 2023'de eğitimlerin başladığını belirten Şehit Önder Güzel POMEM Müdürü Niyazi Turgay ise "9 ay süreyle devam eden 29.Dönem POMEM eğitimimize teorik ve uygulamalı eğitimler ile yine emniyet müdürlüklerimizle son verdik. Uygulamalı mesleki eğitim, meskün mahal eğitimi, temel atış eğitimi ile birlikte suç ve suçla mücadelede bütün öğrencilerimizi donanımlı hale getirdik. Eğitim alan tüm öğrencilerimize, kahraman polis teşkilatında görev alacak, her türlü silahı kullanabilecek, suç ve suçlularla mücadelede sorumluluklarını bilen hukuk ve hukukun üstünlüğüne dayalı bilgilerle bugün burada yaptıkları yeminle emniyet kadrolarına güç verecekler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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