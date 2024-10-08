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Aksaray Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 280 Gözaltı, 89 Tutuklama

Aksaray Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 280 Gözaltı, 89 Tutuklama
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Aksaray merkezli olarak gerçekleştirilen Narkoçelik-41 operasyonunda 17 ilde 280 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 89 kişinin tutuklandığı operasyon, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41" operasyonunda gözaltına alınan 280 şüpheliden 89'u tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde 1 yıl süren teknik takip sonucu uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda 121 kişinin daha yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 280'e çıktı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 89'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 39 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer, 152 şüpheli ise savcılıkça salıverildi.

Operasyona 1331 personelin katıldığı, bir miktar uyuşturucu, 17 hassas terazi, 19 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız tüfek, bir miktar para ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Operasyon Politika Güvenlik Narkotik 3-sayfa aksaray Güncel Hukuk

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