Üye Girişi
Haberler

Aksaray Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 20 Tutuklama

Aksaray Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 20 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-41' operasyonunda 159 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 20 kişi tutuklandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

AKSARAY merkezli 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-41' operasyonunda gözaltına alınan 159 kişiden 20'si tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir suç örgütüne yönelik 'Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma', 'Uyuşturucu ticareti', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Elde edilen bilgi ve belgelerin ardından Aksaray merkezli 1 Ekim tarihinde Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Van ve Yozgat olmak üzere 17 İlde 218 adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Narkoçelik-41' adı verilen operasyonda 116'sı Aksaray, 43'ü diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 kilo 174 gram metamfetamin, 298 gram amfetamin, 3 kilo 75 gram sentetik kannabinoid, 413 gram eroin, 4 kilo 421 gram esrar, 20 bin 44 uyuşturucu hap, 52 uyuşturucu kullanma aparatı, 19 tabanca, 25 tüfek, 498 bin 375 lira, bin 515 Euro, 7 bin 505 dolar, 15 tam altın, 37 yarım, 50 çeyrek, 85 gram, 33 bilezik ele geçirildi.

Şüphelilerden 100'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 59 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklandı, 39 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Öte yandan aynı suç örgütüne daha önce yapılan operasyonlar sonucunda 69 üyesinin de tutuklu olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

 Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lale Cangal kimdir? Lale Cangal Cemal Hünal boşandı mı? Discord erişim engeli gelecek mi? BİM banka mı açıyor? BİM Bankası ne zaman açılacak? Saydamlar Catering sahibi kim? Saydamlar Catering domuz eti açıklaması Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İncel kimdir? İnceller kime deniyor? İncel ne demek, açılımı ne? Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı Discord nedir, Discord'da ne oluyor? Discord kapatılacak mı? Discord ne zaman kapatılacak? Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Şen kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.