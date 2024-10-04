Üye Girişi
Haberler

Aksaray Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 159 Gözaltı

Aksaray Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 159 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray merkezli 'Narkoçelik-41' operasyonunda, 17 ilde düzenlenen baskınlarda 159 şüpheli gözaltına alındı ve 40'ı adliyeye sevk edildi. Operasyon, suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir soruşturmanın parçası.

AKSARAY merkezli 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-41' operasyonunda gözaltına alınan 159 şüpheliden 40'i, adliyeye sevk edildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir suç örgütüne yönelik 'Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma', 'Uyuşturucu ticareti', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Elde edilen bilgi ve belgelerin ardından Aksaray merkezli 17 ilde, 1 Ekim'de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Narkoçelik-41' adı verilen operasyonda 116'sı Aksaray, 43'ü diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 40'ı emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Aksaray Güncel

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu kaç maç yok? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title