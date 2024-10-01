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Aksaray Merkezli Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon: 159 Gözaltı

Aksaray Merkezli Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon: 159 Gözaltı
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Aksaray merkezli 17 ilde yapılan operasyonla, suç örgütüne yönelik 159 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, suç işlemek için örgüt kurma, uyuşturucu ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gerçekleştirildi.

AKSARAY merkezli 17 ilde, suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, 159 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir suç örgütüne yönelik 'Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma', 'Uyuşturucu ticareti', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda tüm teknik ve soruşturma yöntemleri kullanılıp elde edilen bilgi ve belgelerin ardından, bugün Aksaray merkezli 17 ilde, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 116'sı Aksaray, 43'ü diğer illerde olmak üzere toplam 159 kişi gözaltına alındı. Adreslerde şüphelilere ait el koyulan materyaller üzerinde incelemeler devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Politika Güvenlik Aksaray 3-sayfa Güncel

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