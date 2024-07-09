Aksaray merkezli DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Aksaray merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray merkezli Ankara ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler S.K, İ.K, E.G. ve F.Ç. şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.