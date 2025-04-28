Aksaray Mamasın Barajı Sulama Projesi Devam Ediyor

Aksaray Mamasın Barajı sulama yenileme inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, proje tamamlandığında 214 bin 200 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleri ile sulanacağını ve sulamada tasarrufun sağlanacağını belirtti.

Projenin, Aksaray merkez olmak üzere 18 çevre yerleşim yerine hizmet edeceğini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"196 bin 880 dekar sağ sahil ve 17 bin 320 sol sahil olmak üzere toplam 214 bin 200 dekarlık Aksaray Uluırmak Sulamasının borulu şebeke haline dönüştürülmesi amacıyla ele alınmıştır. Yapılacak toplam borulu şebeke kanal uzunluğu 465 bin 934 metredir. Sulama şebekesi hat ve sanat yapısı imalatları hızla devam etmektedir. 2025 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 721 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Ülke tarımında önemli yeri bulunan Aksaray'ın kadim ve bereketli topraklarında modern sulu tarımı yaygınlaştırmak için büyük çaba sarf edilmektedir ve projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 214 bin 200 dekar tarım arazisi modern sulama sistemlerine kavuşacaktır."