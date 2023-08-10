Aksaray Malaklısı Köpekleri İçin Uluslararası Tescil ve Üretim Talebi

Aksaray Malaklısı köpekleri için uluslararası tescil ve kamu kaynaklı üretim tesisinin yapılması gerektiği belirtiliyor. Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı, yerli ırkın gelecek nesillere aktarılması ve ırk listesine alınması için destek beklediklerini söyledi.

AKSARAY Malaklısı adıyla tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpekleri ilgi görüyor. Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, Aksaray Malaklısı köpekleri için uluslararası tescil ve kamu kaynaklı üretim tesisinin yapılması gerektiğini belirterek, Sivas ile Eskişehir'de kangal ve akbaş köpekleri için kamu tarafından uluslararası tescil alınıp, üretim tesisleri yapıldı. Bizde valiliğimizden bunun talep ediyoruz. Yerli ırkımızı, gelecek nesillere aktarmak ve ırk listesine aldırmak için kurumlarımızdan destek bekliyoruz. dedi.

Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılıyor. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İki ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliğe ulaşabiliyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Anadolu'da bir 'Aslan' gördüm' şeklinde geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde 'Anadolu Aslanı' olarak da adlandırılabiliyor.

IRK TESCİLİNİN YAPILMASI İSTERİYOR

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, kente yılda yaklaşık 600 adak malaklı köpeğin üretildiği belirtti. Malaklı köpeklerinin gelecek nesillere aktarılması için uluslararası ırk tescilinin yapılması gerektiğini ifade eden Tıpırdamaz, Şehrimizde resmi malaklı üretim ve yetiştirme çiftliğimiz yok. Bunu yetiştiricilerimizle amatör olarak yapıyoruz. Irk tespit çalışması için Aksaray'da da, Sivas ve Eskişehir'de akbaşlar ile kangallar için resmi kurumlar tarafından yapılmış çalışmalar var. Bizde valiliğimizden bunun talep ediyoruz. ödedi.

'ÜRETİM TESİSİ YAPILMALI'

Tıpırdamaz, kamu kaynaklı üretim tesisinin yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi

Üreticilerimiz bu işi amatörce sürdürüyor. Birçok kişi, 2 dişi 1 erkek köpek besliyor. Senede 10 yavru alıp, 2 tanesini bırakıp geri kalanı satıyor. Sattığıyla köpeklerini besliyor. Bu kişilerde hali vakti yerinde olan insanlar değil. Çiftlik statüsünde ise birkaç tane yerimiz var. Bu kişilerinde çiftlikleri ise meraklı olduklarından ayakta duruyor. Valiliğimizin öncülüğünde 15-20 dönüm üzerine tam teşekküllü bir malaklı tesisi kurulması lazım. Aksi takdirde Aksaray Malaklısı olan yerli ırkımızı kaybedeceğiz. (DHA)