Aksaray'da bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma KOM ekipleri, 60 kilo kaçak tütün, binlerce dolu ve boş makaron ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Aksaray jandarmadan kaçak sigara operasyonu

AKSARAY - Aksaray'da bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma KOM ekipleri, 60 kilo kaçak tütün, binlerce dolu ve boş makaron ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın kaçak tütün imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri adresi belirlenen şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 60 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 127 bin 400 adet boş makaron, 56 bin adet bandrolsüz satışa hazır doldurulmuş makaron, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.