Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Aksaray'ın yüksek kesimleri ve Güzelyurt ilçesinde kar etkili oldu.

Aksaray'ın yüksek kesimleri ve Güzelyurt ilçesinde kar etkili oldu.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle gece yağan yağmur, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Hafif şekilde başlayan kar, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın çevresi ve Güzelyurt ilçesinde devam ediyor.

Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesindeki çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. Karın gün boyu yağacağı öğrenildi.

Yağmurun etkili olduğu Aksaray kent merkezinde ise gece 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 3 derece ölçüldü.

Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title