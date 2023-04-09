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Aksaray'ın misafir flamingoları evlerine gelmeye başladı

Aksaray'ın misafir flamingoları evlerine gelmeye başladı

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Flamingolar, kendileri için dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü ve Mamasın Barajına gelmeye başladı.

Flamingolar, kendileri için dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü ve Mamasın Barajına gelmeye başladı.

Havaların ısınmasının ardından, önemli göç yolları üzerinde bulunan Tuz Gölü ve Mamasın Barajına her yıl on binlerce flamingo geliyor. Tuz Gölü, flamingolar için eşsiz beslenme, kuluçka ve kreş imkanı sunuyor.

Flamingolar, eylül-ekim ayına kadar kentteki sulak alanlarda misafir olduktan sonra daha sıcak bölgelere göç ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tuz Gölü Güncel Haberler

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