Aksaray haberi... Aylin Nazlıaka: Aksaray Kaderine Terk Edilmiş Bir Kent Konumunda. Biz Bunu Kabul Etmiyoruz

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, " Aksaray, kaderine terk edilmiş bir kent konumunda. Biz, bunu kabul etmiyoruz. İlk seçimlerde, CHP iktidarında Aksaray'ımızın sorunları da çözülecek ve burada halkın iktidarı kurulacak" dedi.

Aylin Nazlıaka, bir dizi temasta bulunmak için Aksaray'a geldi. Nazlıaka, bugün CHP Aksaray İl Başkanlığı'ndan basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, şunları söyledi:

"ÜLKE YÖNETİMİ BÖYLE OLMAZ"

"Biliyoruz ki halkın iktidarını kurmaya az kaldı, o yüzden bir kez daha halkın sesine ses katmaya geldik. Bizler, Aksaray'ın sorunlarını çok iyi biliyoruz. 4 milletvekili olan Aksaray'ın Cumhur İttifakı'nı temsil eden 3 milletvekilinin Aksaraylıların sorunlarını hiç dile getirmediğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın milletvekillerine bakacak olursak Aksaray'da her şey güllük gülistanlık, her şey çok güzel ama gerçeğin böyle olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle Aksaray halkımızın hastane sorununu, sağlığa erişimdeki fırsat eşitsizliğinin halen devam ettiğini çok iyi görüyoruz… Aksaray'ın ulaşımla ilgili sorunları hala devam ediyor. Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu demir yolu ile ilgili olan problemi grup toplantısında gündeme getirdi ve ondan sonra ihale gerçekleştirildi, fakat yine hiç ses seda çıkmadı. Dolayısıyla demir yolu projesini hala takip ettiğimizi, takibe aldığımızı ve bu konuda iktidarı bir kez daha uyandığımızı hatırlatalım. Aksaray'da içme suyu sorunu var, halen bu problemler çözülmüş değil. Bir kurum diğer kurumu, o kurum ise öteki kurumu sorumlu tutarak bu işten sıyrılmaya çalışıyor ama ülke yönetimi böyle olmaz.

"AYDINLIK GÜNLER YAKINDIR"

Aksaray bir gurbetçi kenti ama Aksaray'da hala bir havaalanı yok. Aksaraylı vatandaşlarımızın yaşadığı problemler, ülkenin diğer illerinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ile farklı değil. Geçimini yaklaşık yüzde 70'i çiftçilik, hayvancılık ile sağlarken girdi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle çiftçilik ile uğraşan vatandaşlarımızın ne kadar zorlandığını biliyoruz ve bir tahıl ambarı olan Aksaray'ımızda halen tarımsal sulama ile ilgili sorunlar sürüyor. Yem fiyatları o kadar yüksek ki hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımız hayvanlarını kesime yollamak zorunda kalıyor… Kısacası Aksaray, kaderine terk edilmiş bir kent konumunda. Biz, bunu kabul etmiyoruz. İlk seçimlerde, CHP iktidarında Aksaray'ımızın sorunları da çözülecek ve burada halkın iktidarı kurulacak… Gerçekten halktan kopmuş bir iktidar var ve biz CHP olarak her gün sahalardayız. Her geçen gün gücümüze güç katıyor, ailemizi genişletiyoruz. Aydınlık günler yakındır."