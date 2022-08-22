Son dakika haber... Otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü
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Son dakika haberleri: Aksaray'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Abdülhamit Alp (24) idaresindeki 68 AT 125 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi 79. Cadde'de park halindeki 68 BU 393 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Alp ile otomobildeki Beyza Öztürk (24), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Alp'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Alp ile Öztürk'ün cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel