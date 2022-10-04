Aksaray haberi... Aksaray'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı Güncel Haberler Edinilen Aksaray haberine göre Aksaray'da tadilat yaptığı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Aksaray'da tadilat yaptığı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Büyük Bölcek Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan Reşat Er (62), yaklaşık 3 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, işçinin düştüğü alanda inceleme yaptı. Güncel Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut Aksaray Güncel Haberler

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