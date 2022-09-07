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Aksaray haberi: Aksaray'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi

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Aksaray haberi: Aksaray'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi

Aksaray haberi: Aksaray'da, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi.

Araçtaki A.E. ve S.A.B. tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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