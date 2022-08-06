Aksaray haber! Aksaray'da bir kadın tabancayla vurularak yaralandı
Edinilen Aksaray haberine göre Aksaray'da arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulduğu öne sürülen bir kadın ağır yaralandı.
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Aksaray'da arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulduğu öne sürülen bir kadın ağır yaralandı.
İddiaya göre, Taşpazar Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan D.İ. (31), erkek arkadaşı M.A'nın (30) ruhsatsız tabancasıyla şakalaşırken vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan D.İ. sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel