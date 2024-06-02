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Aksaray Güzelyurt ve Sağlık'ta belediye başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor

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YSK'nın kararıyla Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde belediye başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor. Seçmenler sandık başına giderek oy kullanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor.

Saat 08.00'de oy verme işleminin başlamasıyla ilçedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu Atatürk Ortaokulu'na geldi.

Sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edilen seçmenler, daha sonra zarf ve pusulalarını alarak oylarını kullandı.

İlçede, 9 sandıkta 2 bin 32 seçmen oy verme işlemi gerçekleştirecek.

Polis ekipleri de okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise 8 sandıkta 1799 seçmen oy kullanacak.

Güzelyurt ilçesinde AK Parti, 31 Mart'taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Belediye Başkanlığı Güzelyurt Aksaray Politika Güncel Haberler

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