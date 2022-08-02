Aksaray gündem haberleri: Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Aksaray haberleri... Aksaray'da, define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
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Aksaray'da, define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeşilova köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden ekipler, dağlık alanda kaçak kazı yapan E.A. (34), Ö.Ç. (29), M.H. (41) ve H.B'yi (51) gözaltına aldı.
Şüphelilerin kullandığı jeneratör, dedektör, kırıcı delici matkap, endoskopik kamera, kazma, çapa, aydınlatma sistemi, kablo ve çeşitli aletlere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel