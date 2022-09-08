Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray gündem haberleri | Aksaray'da 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Aksaray gündem haberleri | Aksaray'da 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi

Gelen Aksaray haberine göre Aksaray'da gümrük kaçağı 7 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Aksaray'da gümrük kaçağı 7 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirildi, sürücü M.Z.B. (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Aksaray Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title