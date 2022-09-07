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Aksaray gündem haberleri | AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Aksaray Valiliğini ziyaret etti

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Aksaray gündem haberleri | AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Aksaray Valiliğini ziyaret etti

Aksaray gündem haberi | AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Aksaray'da temaslarda bulunan Eroğlu, Vali Aydoğdu'yu makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eroğlu, ziyaret sonrasında gazetecilere, Aksaray'ın İç Anadolu Bölgesi'nin parlayan şehirlerinden olduğunu söyledi.

Bakanlığı döneminde Aksaray'a büyük yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Defalarca 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda açılış ve temel atma törenlerine katıldım. Buranın bendeki yeri çok ayrıdır. Aksaray'a her yıl iki kez gelmeye çalışıyorum. Pandemi döneminde ziyaret edemedim. Ancak bu açığı kapatacağım. Aksaray için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Aksaray'ın yıldızı çok parlak. Hükümetlerimiz buraya muhteşem yatırımlar yaptı. Afyonkarahisar kaymağı gibi yollarınız var. Sağlık sisteminde muhteşem gelişmeler oldu. Baraj, gölet gibi sulama tesisleriyle kent gerçekten çok güzel yatırımlar aldı."

Eroğlu, Aksaray'a bal ormanları, ağaçlandırma çalışmaları gibi bir çok çalışmayı bakanlığı döneminde yürüttüğünü kaydetti.

Eroğlu'na AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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