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Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

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Aksaray'da, define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aksaray'da, define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, dağlık alanda kaçak kazı yapan M.G.C, K.G, E.E. ve Y.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı dedektör, 5 altın arama çubuğu, dedektör ekranı ve mini el dedektörüne de el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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