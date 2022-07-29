Aksaray gündem: AKSARAY'DA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ
Aksaray yerel gündem haberine göre AKSARAY'da polis, drone destekli trafik denetimi yaptı.
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AKSARAY'da polis, drone destekli trafik denetimi yaptı. Trafik kuralı ihlali yapan 28 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Aksaray- Ankara, Aksaray-Nevşehir, Aksaray- Adana ve Aksaray- Konya kara yolu kavşaklarında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Kırmızı ışık ihlali yapan 25 sürücüye 427'şer lira, emniyet şeridini ihlal eden 2 sürücüye bin 823 'şer lira ve cep telefonuyla konuşan 1 sürücüye ise 427'şer lira idari para cezası uyguladı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel