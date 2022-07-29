Aksaray gündem: AKSARAY'DA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ Aksaray yerel gündem haberine göre AKSARAY'da polis, drone destekli trafik denetimi yaptı. AKSARAY'da polis, drone destekli trafik denetimi yaptı. Trafik kuralı ihlali yapan 28 sürücüye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Aksaray- Ankara, Aksaray-Nevşehir, Aksaray- Adana ve Aksaray- Konya kara yolu kavşaklarında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Kırmızı ışık ihlali yapan 25 sürücüye 427'şer lira, emniyet şeridini ihlal eden 2 sürücüye bin 823 'şer lira ve cep telefonuyla konuşan 1 sürücüye ise 427'şer lira idari para cezası uyguladı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Aksaray Güncel Haberler

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