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Aksaray Eskil'de 23 Nisan Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Aksaray Eskil'de 23 Nisan Uçurtma Şenliği Düzenlendi
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen uçurtma şenliği, çocuklar ve ailelerin katılımıyla coşkuyla gerçekleşti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenlerin ardından, çocuklar ve aileleri Tuz Gölü'ne götürüldü.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Vatandaşlardan Kürşat Ünlü Eskil ilçesinde güzel bir etkinlikle kaynaşmanın sağlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
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