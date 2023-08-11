Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden kişinin Mehmet Uğur Kuruk olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Mehmet Deliaslan ile birlikte ölü sayısı 2'ye çıktı. Kazada yaralanan 5 kişinin durumu ise ağır.

Aksaray'daki zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve müdahaleye rağmen hayatını kaybeden kişinin Mehmet Uğur Kuruk (13) olduğu belirlendi.

Kazadaki ölü sayısı 2'ye çıktı.

Hastanede tedavi altında bulunan 5 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı duyarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Kuruk'un babası Yaşar Kuruk, eski eşi ve oğlunun annesi Özlem Tok'a tepki gösterdi.

Kazada hayatının kaybeden araç sürücüsü Mehmet Deliaslan'ın, Kuruk ile Niğde'ye güvercin almak üzere gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi. Cenazelerin, otopsinin ardından Kırşehir'e gönderileceği belirtildi.

Ferdi Taş idaresindeki 01 ADO 665 plakalı otomobil, Mehmet Deliaslan kontrolündeki 51 KZ 102 plakalı otomobil ve Hüseyin Büyükyaldız'ın kullandığı 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araç Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında 10 Ağustos'ta çarpışmış, sürücü Deliaslan kaza yerinde yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.