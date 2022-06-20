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Aksaray'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
Aksaray'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Emre K. (38) idaresindeki 34 CUN 581 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Kümbet köyü yakınlarında park halindeki 21 AAN 405 plakalı kamyonete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki Şaban K. (29), Arafad A. (34) ile otomobildeki Rukiye K. (38), Gülseli Akça K. (1), Aybüke Sena Ç. (7) ve Utku Çaan Ç. (10) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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