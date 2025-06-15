Aksaray'daki Sıcak Hava Balonu Kazasında 10 Kişi Taburcu Oldu

10 KİŞİ TABURCU OLDU

Aksaray'da Endonezyalı turist kafilesini gezdiren sıcak hava balonunun anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapıp, sepetin sürüklendiği kazada yaralanan 12 kişiden 10'u taburcu oldu. 10 kişinin konakladıkları Nevşehir'e gidecekleri öğrenildi. Tedavisi devam eden 2 yaralanın da talepleri üzerine Nevşehir'e sevk edileceği belirtildi.

BAKANLIK: İNCELEME BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bugün sabah saatlerinde Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonunun, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı belirtilerek, "Yaralanan yolcular hastaneye sevk edilmiş olup 12 yolcu tedavi altına alınmıştır. Balonun pilotu ise ne yazık ki meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu, ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (UEİMB) tarafından teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" denildi.