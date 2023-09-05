Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Aksaray'da pazar akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Aksaray'da pazar akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Afad, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı yola paralel su kanalı ve etrafındaki arazi boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, 3 aylık bebeğin bulunması için bölgede adım adım tarama yapıyor.
Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Ağustos Pazar akşamı yaşanan selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı.
Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel