Aksaray'daki Otobüs Kazasında Ölenlerin Kimlikleri Açıklandı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcuların, Balıkesir'de oturan 1'i kız 2 çocuk babası Hasan Tunalılar (65) ve eşi Pembe Tunalılar (62) ile Rukiye Aydın (51), Neriman Çabukçay (78), Leyla Altuntaş (59) ve Ünzile Karabacak (69) olduğu belirlendi.