Aksaray'daki Mamasın Barajı'nda doluluk 28,75'e çıktı

Aksaray'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Mamasın Barajı'nda doluluk, son yağışların ardından 28,75'e çıktı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, kentte kış aylarının yağışsız ve kurak geçmesiyle barajdaki doluluk oranın kritik seviyeye düştüğünü hatırlattı.

Mamasın Barajı'nın, 165 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğu belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Barajdaki su seviyesi yüzde 18'e kadar düşmüştü. Devlet Su İşleri'nden edindiğimiz bilgilere göre son yağışlarla 46 milyon metreküp suya ulaşıldı, doluluk 28,75'e ulaştı. Ülke genelinde yaşanan su krizlerini göz önünde bulundurarak Aksaray'da da tedbir amaçlı bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Su tasarrufu için şehirdeki asbest borularını bertaraf ettik. Bu sayede hem su kayıp-kaçak oranının hem de boru patlamalarının önüne geçtik. Bu çalışmalarla kentte günlük 4 bin metreküp su tasarrufu sağlandı. Kurak geçen kış aylarında su tasarrufuna dikkat çekmek için düzenlediğimiz etkinliklere ve uyarılara vatandaşlarımız duyarlılıkla yaklaştı. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."