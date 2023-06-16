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Aksaray'daki asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Aksaray'daki asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

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Aksaray'da düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 13 ekip ve 52 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Aksaray Güncel Haberler

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