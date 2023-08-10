Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.