Aksaray'da Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralanma

AKSARAY'da yolun karşısına geçmek isteyen İlknur Taşkın (66), otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, dün saat 22.40 sıralarında Fatih Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi. İlknur Taşkın, oğlu Fatih Taşkın ile Konya'dan hastaneden döndükten sonra içinde kimliğinin bulunduğu çantayı hastanede unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine polis merkezine gidip durumu bildirdi. Daha sonra oğluyla birlikte evine gitti. Taşkın, araçtan inip evine girmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobil çarpıp kaçtı. Kazayı gören oğlu Fatih Taşkın, koşarak annesinin yanına gitti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Taşkın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, çevrede yaptığı incelemede bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarından Taşkın'a çarpıp kaçan otomobili belirledi. Polis, plakasını belirlediği otomobili ve sürücünün bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA